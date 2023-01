Adottato a 3 anni, cerca i genitori che lo diedero in affidamento

MESAGNE - Nel corso degli ultimi giorni, l'interesse di molte persone è stato rivolto nei confronti di un post pubblicato sul gruppo facebook "Sei di Mesagne se...".

L'autore è il signor Lorenzo Palazzi, residente a Finale Emilia in provincia di Modena. Il suo legame con il sud Italia - però - è forte, poiché nelle sue vene scorre sangue pugliese.

L'annuncio

"Ciao a tutti. Sono Lorenzo Bonora, nato il 21 maggio 1975 a Mesagne. Poi affidato all'orfanotrofio di Reggio Emilia. Cerco mamma e papà. Grazie".

Com'è visibile, il cognome riportato nel post è Bonora, proprio quello dei suoi genitori biologici, ovvero le persone con le quali il signor Lorenzo sta cercando di entrare in contatto.

"Non chiederei nulla a queste persone, vorrei solo conoscerle" racconta in una conversazione telefonica.

La sua storia

"Il giorno in cui arrivai a Finale Emilia venne a trovarmi anche il sindaco del Comune e facemmo una festa" afferma Lorenzo.

"Ho saputo di esser stato adottato quando avevo quattordici anni. - Prosegue - Quel giorno ricevetti il motorino e con esso anche la verità circa la mia provenienza".

"Per me non cambiò molto, poiché l'amore dei miei genitori adottivi è sempre stato grande. Del resto mi hanno regalato una vita stupenda".

"Sono stato sempre accanto a loro, anche quando la malattia li ha portati via: mio padre è venuto a mancare quattro anni fa in seguito ad un morbo di Alzheimer fulminante. Ho sostenuto con cura anche mia madre, per ben 8 anni, affetta dalla stessa patologia".

"E' brutto andare in ospedale per dei controlli e non sapere quali siano le patologie dei propri genitori biolgici. Questo - anche se solo un esempio - manifesta una lacuna che vorrei colmare conoscendoli".

"Quando ero piccolo, mi dissero che le persone che mi diedero in affidamento avevano alcuni figli. Dunque, suppongo di avere dei fratelli. Per questo chiedo, a chi dovesse avere delle informazioni specifiche, di contattarmi al numero 3471551147" conclude.