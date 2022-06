Il poliziotto eroe, Valerio Moro, ospite ai "Soliti ignoti" su Rai Uno

OSTUNI - Partecipazione televisiva per Valerio Moro, il 35enne agente della polizia di Stato, in servizio presso il commissariato di Ostuni, che lo scorso 13 aprile intervenne, insieme ad altri colleghi, sulla 379 fra Bari e Lecce a pochi chilometri dallo svincolo per Brindisi, per salvare la vita ad un camionista svenuto alla guida. Questa sera, infatti, il poliziotto è ospite alla trasmissione "Soliti Ignoti" su Rai Uno condotta da Amadeus. L'uomo è stato definito "eroe" per il suo gesto: entrò nella cabina di guida dell'autoarticolato che procedeva a zig-zag e soccorse l'autista privo di sensi, togliendogli il piede dall'acceleratore e fermando la corsa del mezzo pesante. Quest'anno, al medesimo programma si sono presentati gli ostunesi Michele Conenna e Angelo Carella.