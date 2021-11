Agenzie viaggi a Brindisi: 5 attività locali per un'esperienza da sogno 

BRINDISI - Viaggiare è una delle attività preferite dai brindisini, che nel territorio hanno la possibilità di scegliere tra diverse agenzie viaggi preparate, e pronte ad accompagnare i clienti verso il viaggio perfetto.

In seguito alla pandemia da covid 19, spostarsi in sicurezza è diventato un mantra fondamentale, per cui è importante avvalersi del supporto di professionisti che svolgono da anni questo lavoro. Di seguito proponiamo l’elenco di 5 agenzie viaggi, tra la città e la provincia, segnalate come le più affidabili a seconda delle recensioni online.

Poseidone Viaggi. Vicolo Amena 14/16, Brindisi.

Agenzia storica della città, che si avvale di uno staff esperto e preparatissimo. E’ possibile organizzare ogni viaggio per qualsiasi tipo di spostamento. Sono attivi i servizi di biglietteria aerea, treno e pullman. Si offrono pacchetti turistici compresi di assicurazioni apposite, per viaggiare in sicurezza grazie al supporto del personale di Poseidone. E’ aperta anche la possibilità di ricevere la consulenza sulle crociere più ambite, e organizzare i richiestissimi viaggi presso Disneyland Paris; potendo acquistare direttamente in agenzia le singole esperienze disponibili.

Grecian Travel. Vicolo de’ Lubelli 8, Brindisi.

L'agenzia propone una professionalità che emerge anche sui suoi canali social, dove vengono svolte delle dirette-live in cui si discute sulla scoperta di alcuni posti del mondo. E’ possibile, dunque, rimanere informati tempestivamente sulle novità di viaggio del momento e sulle caratteristiche delle destinazioni più ambite; ovviamente in aggiunta alle tante attività di vendita proposte dallo staff di Grecian Travel. Il personale possiede un alto grado di conoscenza della materia viaggi, e tende ad approfondire ogni aspetto del pacchetto turistico da offrire al cliente.

Rio Viaggi. Via Grazia Balsamo 15, Brindisi.

“Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato”. E’ questo lo spot di comunicazione dell’agenzia sui social, che dà l'idea di un'attività pronta a far conoscere ai propri clienti delle frontiere nuove. Rio Viaggi offre ottime soluzioni per qualsiasi tipo di viaggio, sia che si parli di spostamenti in luoghi lontani, che di un breve weekend a pochi chilometri di distanza. Dalle testimonianze legate alle recensioni sulla loro pagina di facebook, emerge la forte capacità di trovare la soluzione più adeguata rispetto alla singola esigenza del cliente.

Le Colonne Viaggi. Corso Roma 64, Brindisi.

Agenzia nata dopo una lunga esperienza nel settore del turismo e dell’accoglienza. Propone ai viaggiatori le mete più suggestive dopo un'analisi delle attitudini del viaggiatore. Per citare il curatissimo sito internet dell’attività, si può affermare che essa “non è nata solo per svolgere un mestiere ma anche come ragione di vita”. Infatti i fondatori si riferiscono fortunati per aver trasformato la propria passione in un lavoro. Questo è sicuramente il punto di partenza giusto per concepire le aspirazioni di un cliente che entra nell’ufficio desideroso di viaggiare.

Garipa Viaggi. Via Romagna 30, Mesagna.

Nella vicinissima Mesagne sorge Garipa Viaggi, che offre consulenza per viaggi di nozze, biglietteria aerea, crociere, prenotazioni hotel, visti turistici, centri benessere, assicurazioni di viaggio, prenotazione traghetti e lista nozze. Si pone anche come il posto adatto per regalare un grazioso cofanetto regalo, nel caso si voglia offrire un dono ad una persona cara. L'agenzia organizza in trasparenza viaggi singoli, di coppia o di gruppo; progettati grazie alla collaborazione con alcuni tra i più importanti tour operator nazionali, per sviluppare tanti servizi extra a prezzi convenienti.