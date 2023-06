"Al Bano ama tanto la sua terra. L'incontro con lui nel 1997 a Brindisi"

MILANO - Due personaggi diversi, emersi in due campi differenti, ma altrettanto artistici. Albano Carrisi, celebre cantante che ha segnato la storia della musica italiana, e Iginio Massari, maestro della pasticceria noto a livello mondiale. La coppia si è incontrata ieri nel capoluogo lombardo e ha trascorso qualche ora insieme.

"Ho conosciuto Albano Carrisi nel lontano 1997, sull’aereo Brindisi-Milano. Da allora è trascorso del tempo - racconta Iginio Massari sulla sua pagina facebook - Ieri (27 giugno) sono stato con lui alla mia pasticceria a Milano in Piazza Diaz, e poi pranzato da Carlo Cracco in Galleria - prosegue - Questi incontri sono incredibilmente arricchenti ed Albano è un talento della musica italiana, un imprenditore e amante della sua terra. La sua sensibilità si manifesta nella creazione di momenti unici, frutto di abilità, maestria e competenze assolute - conclude - Il confronto di esperienze diverse favorisce la crescita in ogni settore".

Breve biografia di Massari

Iginio Massari nasce a Brescia il 29 agosto 1942, figlio di una cuoca e di un direttore di mensa. A sedici anni, dopo un periodo di lavoro in un panificio nel centro della città natale, si trasferisce in Svizzera per conoscere tecniche nuove. Viene seguito dal maestro Claude Gerber e acquisisce le prime esperienze di pasticceria e cioccolateria. Dopo quattro anni torna in Italia, dove inizierà la sua scalata verso il successo e la notorietà.

Viene assunto prima dalla Bauli come responsabile dell'innovazione qualitativa, e poi dalla Star in veste di dirigente tecnico del settore artigianale e industriale. Qui rimane fino al 1971, anno in cui a Brescia apre la pasticceria Veneto, che si classifica prima nella selezione della guida del Gambero Rosso dal 2011 al 2016.

Nel 1997 e nel 2015 partecipa alla Coppa del Mondo di Pasticceria, ed entrambe le volte come allenatore della squadra italiana. Considerato da molti il padre putativo di pandoro e panettone, ha realizzato una rivisitazione del classico dolce natalizio milanese per omaggiare in anteprima la città in vista dell'Expo 2015.