Al Bano amato anche fuori dall'Italia: incontra il presidente albanese

CELLINO SAN MARCO - Che Al Bano fosse un artista noto e conosciuto anche fuori dai confini nazionali era già risaputo. Ciò si deve ai grandi successi musicali che hanno fatto conoscere la lingua italiana nei balcani fino ad arrivare in Russia. L'Albania presenta da sempre dei legami storici con l'Italia, e uno di questi è la musica che pone il cantautore cellinese come una delle personalità più amate.

Nei giorni scorsi Carrisi si è recato a Tirana per un evento pubblico ed ha incontrato il presidente della Repubblica d'Albania Ilir Meta: "Al Bano ama l'Albania e l'Albania ama la musica. Un'equilibrata equazione che mi riempie il cuore di sana energia. - scrive sul suo profilo instagram il cantante - Fantastico e indimenticabile l'incontro con il presidente a Tirana. - preosegue - La vita è l'arte dell'incontro e l'incontro può e deve diventare un'incontro dell'arte di saper vivere. Grazie Albania".

Al Bano è sempre in movimento ed anche dopo la fine della sua impegnativa partecipazione al programma Ballando con le stelle, ha intrapreso questa nuova avventura fuori dai confini nazionali. Durante i giorni del viaggio, inoltre, si è fatto fotografare in compagnia della cantante albanese Festina Mejzini molto conosciuta in patria.