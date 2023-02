Al Bano ammette in tv: "Ho fatto un errore imperdonabile con Loredana"

CELLINO SAN MARCO - Albano Carrisi, in arte Al Bano, torna a far parlare di sé dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Questa volta, però, non per motivi musicali ma legati alla ricorrenza di San Valentino. Appena trascorso, questo è il giorno degli innamorati.

Il 14 febbraio - infatti - è un simbolo, l'occasione in cui tutte le coppie celebrano il loro sentimento, spesso per mezzo di gesti significativi. Tra questi, per molti uomini, presiste l'abitudine di regalare un mazzo di rose rosse alla propria amata.

Le rose per Loredana

Il cantante cellinese, in diretta su RaiUno, ha ammesso (simpaticamente) di aver dimenticato di porgere il tipico dono nei confronti di Loredana Lecciso.

La sincera dichiarazione è avvenuta ieri (15 febbraio) nel corso della trasmissione Storie italiane, in onda su RaiUno e condotta da Eleonora Daniele.

"Saluto Loredana, perché ieri era San Valentino e mi sono dimenticato di mandarle le rose - esordisce il cantante - E' imperdonabile, sono quasi come quella giuria di San Remo che mi ha cacciato via nel 2017". Qui il riferimento è legato - indubbiamente - all'edizione del Festival di sei anni fa. In quel caso, Al Bano venne eliminato - a suo dire - in modo ingiustificato.

"Comunque non si è arrabbiata - prosegue l'artista di Cellino San Marco - Gliele mando il giorno dopo, oggi (15 febbraio). Va bene no? Mille rose bastano?".

"Vedi che se lo dici in televisione poi lo devi fare" ribatte la conduttrice del programma.

Ora i follower della coppia, monitorando i profili social dei due, attendono di capire se la promessa verrà mantenuta.