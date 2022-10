Al Bano sulla crisi energetica: "Le mie bollette sono aumentate più del 200%"

CELLINO SAN MARCO - La crisi energetica, a causa dell'aumento delle bollette, sta imperversando in tutta Italia. A manifestare sconcerto per quanto sta accandendo, però, non è solo la "gente comune" ma anche qualche volto noto.

Tra questi trova posto il cantautore salentino Al Bano Carrisi, che ha manifestato le proprie perplessità in televisione. L'artista musicale, infatti, è intervenuto ieri sera (18 ottobre) in occasione della nota trasmissione Carta bianca, condotta da Bianca Berlinguer, in onda su Rai 3.

Il cantante di Cellino ha sventolato due sue bollette: entrambe facevano riferimento al periodo gennaio-agosto, ma una per il 2021 e l'altra per l'anno in corso (2022).

Secondo quanto mostrato da Al Bano, il costo dell'energia elettrica è stato oggetto di un aumento che supera 200%. Le sue spese energetiche - infatti - sono passate da 127mila euro a più di 385mila in un anno.

"Un aumento del 200%, è uno sbalzo incredibile, inaccettabile. Questa è un'emergenza, la Caritas dice che la povertà sta aumentando in maniera esponenziale”, ha tuonato il cantante - che poi ha proseguito lanciando un appello alla classe politica italiana: "L'Italia è in ginocchio e di questo si deve prendere cura il nuovo governo, ma pure l'opposizione. Insieme devono pensare al bene degli italiani. - Prosegue - Si pensa più a fare la lotta politica che a fare l'interesse del popolo italiano. Mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare, che non si facciano la guerra tra loro, altrimenti a farne le spese sarebbe il popolo".