Al Bano: dalle solide radici cellinesi, alla laurea honoris causa

CELLINO SAN MARCO - Albano Carrisi, in arte Al Bano, è stato uno dei protagonisti dell'ultima puntata del programma Domenica In di Mara Venier. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ha assunto il ruolo di ospite nel corso della trasmissione andata in onda ieri (19 febbraio).

Per l'occasione, Al Bano ha cantato alcuni dei suoi brani più significativi e poi - con la conduttrice - ha ripercorso non solo la sua ultima esperienza al Festival della canzone italiana, al fianco di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, ma anche tutte le altre partecipazioni al noto concorso canoro.

Nel 1968, si presentò a Sanremo per la prima volta con il brano La siepe. A tal proposito, ha raccontato: "Modugno mi chiamò a casa sua per dirmi che avevo una voce melodiosa tale da non poter cantare il blues. Ma ero talmente innamorato di quella canzone che sono andato avanti per la mia strada".

Da lì in poi, ogni volta le sue canzoni sono riuscite a fare la storia della musica leggera italiana.

"Non c'è n'è una più importante delle altre - racconta Al Bano - ogni brano ha significato una fase della mia vita e della mia carriera".

La sua crescita non si è arristata nel corso degli anni. Tant'è che giovedì 16 febbraio, il cantante salentino ha ricevuto una laurea honoris causa dall'istituto di cultura messicano per alti meriti artistici. "Quando ricevo dei riconoscimenti importanti mi domando ancora qual è stato il movente".

"La mia radice è Cellino - conclude - Il ritorno a casa è come ricaricare le mie batterie: parlare il dialetto ed incontrare gli amici d'infanzia ti aiutao a vivere bene".

"Dopo esser diventato famoso, mia madre mi disse che casa la nostra casa era diventata come San Giovanni Rotondo - afferma