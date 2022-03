Al Bano in sostegno dei profughi ucraini, afferma: "ospiterò una donna con i figli"

CELLINO SAN MARCO - Al Bano ha deciso di compiere un gesto importante in sostegno a chi in questo momento sta soffrento per la guerra dell'est Europa. Ha reso noto, infatti, che ospiterà alcune persone presso la propria abitazione.

"Andrò a prenderli alle 18.00 nel punto di ritrovo di Cellino San Marco - afferma all'Ansa - e poi si trasferiranno da me. Si tratta di una madre con una bambina ed un ragazzo di diciotto anni. Dovrebbero essere tutti dello stesso nucleo familiare".

Il cantante spiega il motivo di questa scelta all'Agenzia nazionale stampa associata: "Come si fa a girarsi dall'altra parte quando l'umanità ti chiama? Fino adesso sono sempre stato chiamato a cantare, adesso sono chiamato a fare queste opere di umanità, niente di straordinario. Quel che è certo è che non mi aspettavo per niente un atteggiamento ed un'azione del genere di Putin, che sta commettendo uno dei suoi più grandi errori. E' una lotta tra giganti quella a cui stiamo assistendo: sostanzialmente tra Nato, America e Russia".

Già nelle scorse settimane Al Bano si era espresso contro la scelta scellerata di generare il conflitto, come raccontato in un altro articolo, avendo espresso le proprie idee in una trasmissione televisiva nazionale. Il cantante, del resto, conosce molto bene sia l'Ucraina che la Russia per le numerose esibizioni svolte presso tali luoghi, ed ama indubbiamente entrambi i Paesi. La sua azione in merito, per aiutare alcuni profughi, si può leggere proprio in riferimento a questo concetto.