Al via l'inedito "firma vini" di Al Bano: le bottiglie diventano oggetti da collezione

BITONTO (Bari) - Domani mattina, giovedì 29 giugno, il celebre cantante cellinese per la prima volta sarà protagonsta di un'iniziativa simile

Albano Carrisi, detto anche Al Bano, si recherà presso il negozio Md di Bitonto per apporre la propria firma sulle bottoglie di vino acquistate, in quella medesima giornata, dai clienti dell'esercizio commerciale. Sarà, chiaramente, anche l'occasione giusta per proporre ai fan un incontro con il loro idolo.

La bottiglia, così facendo, diventerà un vero e proprio oggetto da conservare e - magari - da esporre.

“Ho deciso di firmare le bottiglie così da renderle un piccolo pezzo da collezione” ha affermato Al Bano. "E’ anche un modo per manifestare la mia stima per un uomo come il cavalier Podini, che ha fatto e sta facendo tanto per il Sud Italia da cui è partito 29 anni fa per creare un modello di insegna che oggi consente alle famiglie di tutta Italia di comprare bene, di fare come dice lui una ‘buona spesa".

Il punto vendita che ospita l'evento propone anche i vini dell’azienda vinicola Al Bano: la Malvasia dai sentori floreali e fruttati, e un Cabernet dal colore rosso intenso. Prodotti a poco più di 150 Km nella bella campagna di Cellino San Marco, raccontano l’amore che l’artista ha sempre dimostrato per la sua terra e per la famiglia: è al ricordo del padre, infatti, che Al Bano ha dedicato la sua produzione vinicola che sta riscuotendo un successo crescente di pubblico e di critica.

Biografia

Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, è nato a Cellino San Marco nel 1943. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo. Ha ottenuto, inoltre, 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino.

Figlio di Carmelo Carrisi (1914-2005) e Jolanda Ottino (1923-2019), una coppia di agricoltori, sin da piccolo si diletta a suonare la chitarra e a cantare stornelli della sua terra d'origine.

A diciassette anni si trasferisce a Milano, dove lavora nel ristorante Il dollaro. Nel capoluogo lombardo frequenta personaggi dello spettacolo, e così ha l'opportunità di farsi conoscere dal produttore maestro Pino Massara. Incide il suo primo disco, La strada/Devo dirti di no nel 1965. Dal '74 inizia il sodalizio con Romina Power che lo porterà sempre più in alto.