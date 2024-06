“L’alba che colora la natura”: il dono dell'artista alla biblioteca comunale

FASANO – Lo scorso 11 giugno, l’artista fasanese Lorenzo Deluci ha donato alla biblioteca comunale “Ignazio Ciaia” di Fasano la sua opera pittorica intitolata “L’alba che colora la natura”.

In mattinata (18 giugno), nella sede della biblioteca comunale in Largo Seggio 11, l’assessora alla Cultura Cinzia Caroli ha incontrato l’artista per ringraziarlo, a nome della Città di Fasano, per la premura e la devozione di cui questo regalo è simbolo. A Deluci è stato consegnato un attestato ufficiale di ringraziamento, quale ulteriore riconoscimento alla sua generosità.

L’opera, un olio su tela delle dimensioni di 160 x 120 cm, completo di cornice, è stata acquisita al patrimonio dell’ente, grato all’artista per il suo lavoro e la sua dedizione alla città.

"È stato davvero un piacere ricevere il siggno Deluci – dice l’assessora alla Cultura Cinzia Caroli - che molto carinamente ha donato una sua opera alla città di Fasano. Mi sono soffermata con lui a parlare di questo quadro e del suo impegno come artista che intende soprattutto valorizzare il nostro territorio. La sua arte immortala prevalentemente paesaggi, di cui il sig. Deluci è innamorato, le sue pennellate sono energiche ma anche dolci in alcuni tratti, l'uso dei colori enfatizza sia la bellezza dei momenti che immortala, che le emozioni che coinvolgono colui che ammira l'opera. Questo suo lavoro adesso è presente nella nostra biblioteca comunale. Da parte mia e di tutta l'amministrazione un sincero ringraziamento all'artista Deluci".

