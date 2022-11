Al Bano, il cantante esprime una proposta per omaggiare Lucio Dalla

CELLINO SAN MARCO - Il famoso cantante Albano Carrisi, in arte Al Bano, recentemente avrebbe espresso una proposta particolare.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, l'artista musicale sarebbe stato intervistato mentre era in aereo a Roma, e si stava recando a Genova per la presentazione di una nuova etichetta vinicola.

Il cantante cellinese - parlando della sua regione d'origine, quale parte speciale d'Italia e del mondo intero - avrebbe celebrato il territorio, ricco interamente di bellezze e di tipicità da valorizzare.

A tal proposito, sarebbe arrivata la citazione del faro presente sulle Isole Tremiti (in provincia di Foggia), tanto amate dal celebre cantautore Lucio Dalla, purtroppo scomparso nel 2012.

Una struttura da restaurare, poiché lasciata all'incuria del tempo, e - magari - da dedicare al grande artista bolognese, che - in vita - aveva sempre amato le stesse Isole.

Proprio qui, infatti, venne ispirato per la realizzazione di una delle sue più famose canzoni: "Com'è profonfo il mare" (1977).

E' noto a tutti, inoltre, che Lucio Dalla possedeva delle ville presso le stesse Tremiti. Queste - attualmente - sono in possesso dei suoi eredi, e conservano almeno uno dei pianoforti originali e la sala di registrazione dell'artista.

Da quest'anno - tra l'altro - una delle case è stata trasformata in una una sorta di "rifugio di pace, creatività e ispirazione" per chi avesse l'intenzione si vivere delle vacanze per niente comuni. In sostanza, può essere affittata in seguito ad una trattativa privata con la società incaricata.

L'idea di Al Bano non è per niente banale, e - se accompagnata dalla burocrazia e dal favore delle istituzioni locali - potrebbe prendere corpo con l'intento di valorizzare il territorio, e rendere la Puglia ancora più attrattiva di quanto già lo sia.