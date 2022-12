Alberi di Natale gratuiti ai commercianti, parte l'iniziativa per "colorare il periodo festivo"

MESAGNE - Nella giornata di ieri (1 dicembre), il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, ha annunciato l'avvio di un'interessante iniziativa.

In sintesi, i commercianti locali presenti nel Comune messapico, potranno richiedere gratuitamente un albero di Natale da addobbare in occasione delle imminenti festività natalizie.

L'intento - chiaramente - è quello di abbellire ancora di più la città nel corso del mese di dicembre, oltreché supportare le attività lavorative degli stessi commercianti.

Un'idea che interesserà - dunque - tutto il perimetro della città e non solo il meraviglioso centro storico a forma di cuore, che nel periodo festivo ospiterà sicuramente un numero ingente di visitatori.

Ecco cosa ha scritto il primo cittadino sui social.

Il post su facebook

"Alberi di Natale gratuiti per tutti i commercianti -scrive su facebook il sindaco - il Comune di Mesagne provvederà a ritirarli e a reimpiantarli dopo le feste".



"Contribuiranno a rendere più colorato il periodo che ci apprestiamo a vivere, abbellendo all'esterno gli ingressi dei punti vendita della città. - Prosegue - Saranno poi raccolti e reimpiantati subito dopo l’Epifania: tutti i commercianti mesagnesi potranno ritirare gratuitamente il proprio albero, impegnandosi ad addobbarlo con decorazioni a tema".



"La consegna avverrà presso la piattaforma ecologica in via San Donaci a Mesagne - dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 (a partire da oggi, venerdì 2 dicembre) - previa compilazione di una scheda che può essere scaricata dal sito istituzionale, le copie saranno disponibili anche al momento del ritiro".



"L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale - conclude - Matarelli - in collaborazione con il Duc, il Distretto urbano del commercio “Castrum Medianum”.