Una serata con Alessandro Del Piero, ricordi e aneddoti di una carriera leggendaria

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Alessandro Del Piero, ex bandiera della Juventus e della Nazionale italiana di calcio, arriverà in provincia di Brindisi per incontrare i propri fan.

Una serata dedicata ai tifosi della "Vecchia signora" ma non solo, adatta anche per gli appassionati di calcio a tutto tondo. E non poteva essere altrimenti, perché Del Piero è stato uno dei simboli di un'intera generazione di calciofili, al pari di altri "colossi sportivi" come Maldini, Zanetti e Totti.

L'evento, organizzato dallo Juventus club "Leggenda bianconera" di Mesagne, si svolgerà il 3 settembre presso il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino dalle ore 21:00. Per acquistare i biglietti sarà necessario contattare lo stesso circoclo juventino.

Durante la serata, dunque, si ripercorreranno alcuni tratti di una carriera magica costellata da grandi successi e anche da cocenti delusioni. Del resto lo sport è l'emblema della vita quotidiana, l'importante è sempre cercare di rialzarsi.

Del Piero è nato a Conegliano, in Veneto, il 9 novembre 1974. Con la maglia bianconera ha vinto numerosi titoli nazionali. Nel 1996 ha alzato al cielo anche la Champions League in occasione della finale giocata presso lo Stadio Olimpico di Roma contro l'Ajax. Il palmarès di "Pinturicchio" (così lo chiamava l'avvocato Gianni Agnelli) si completa con la vittoria del Mondiale disputato in Germania nel 2006. Come dimenticare la sua corsa verso la porta tedesca in occasione della semifinale di Dortmund?

Insomma, i presenti si troveranno davanti un personaggio tuttora indimenticato e che non ha abbandonato lo sport, così come non è cessato il suo lagame con la Juventus.