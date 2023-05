Gli alunni del "Mameli" e del "Pertini" interpreteranno il musical "Grease"

BRINDISI - Un simbolo di rinascita oltreché di speranza per il futuro. E' questo il senso del musical, che verrà interpretato il prossimo 26 maggio, dagli alunni frequentanti gli istituti "Mameli" e "Pertini" del quartiere Paradiso.

Così come l'araba fenice risorge dalle proprie ceneri, allo stesso modo l'istituto "Mameli" si sta risollevando dopo i disagi determinati dallo spiacevole incendio verificatosi nello scorso mese di ottobre.

L'antidoto per far fronte a contesti sociali particolari è sempre la cultura, accompagnata da una buona dose di impegno e collaborazione. Sono tutte qualità che solo la scuola può offrire grazie al lavoro costante svolto dai propri insegnanti.

Ed è proprio a due di loro che si deve l'idea di organizzare il musical, ovvero le docenti Mimma Gioia e Rossella Passaro, che hanno pensato bene di programmare un show scolastico per risollevare le sorti dell'istituto e portare fiducia e speranza negli occhi di quei ragazzi che frequentano la scuola.

Le informazioni sullo spettacolo

Il titolo è Grease, il musical e riprende lo storico show di Jim Jacobs e Warren Casey, che ha fatto il suo esordio nel 1971 a Chicago, negli Stati Uniti.

A partecipare saranno, dunque, le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado "Mameli" (soprattutto le classi terze, che l'anno prossimo andranno alle superiori) e della scuola primaria "Pertini" dell'Ic Paradiso-Tuturano. Lo spettacolo verrà realizzato grazie all'importante supporto della dirigente scolastica, Angela Citiolo.

Musiche, testi, e audio sono curati proprio da Mimma Gioia, mentre la professoressa Rossella Passaro è la direttrice artistica dell'evento. La docente Anna Maria Di Maggio, invece, si sta occupando della scenografia, e la professoressa Rossella Pascariello dirigerà il coro.

Lo spirito, attualmente, è di grande gioia. Gli alunni sono desiderosi di mettersi alla prova per regalare una giornata indimenticabile ai presenti. L'appuntamento, dunque, è per venerdi 26 maggio alle ore 17:00 presso l'auditorium dell'istituto "Pertini" in Piazza Deledda.