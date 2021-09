Amici 2021, Nicol entra nella scuola: la soddisfazione del suo talent scout cegliese

CEGLIE MESSAPICA - Ha incassato il sì di Rudy Zerbi che gli ha permesso di entrare nella nuova squadra di Amici 2021, il talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria de Filippi: lei è Nicol Castagna, classe 1999, nata a Vicenza ma con cuore Pugliese. Il suo talent scout è il 37enne Tommaso Perna, di Ceglie Messapica, che dal 2019 segue la giovane cantautrice da 18mila ascoltatori su Spotify e 3500 stream su Instagram. Un sodalizio lavorativo ma, soprattutto, una grande amicizia tra Nicol e Tommaso Perna che ha sempre creduto nelle potenzialità e nella grande voce della 21enne.

Nicol ha iniziato a fare musica pubblicando video di cover su YouTube a partire dai 17 anni. Un bel giorno decide di provare con dei brani inediti e pubblica il singolo Ritornerai, brano che ottiene un’ottima recensione anche da Rolling Stone Italia, a cui segue Satellite. Ad aprile 2021 è la volta di Pupille e a giugno di quest'anno Spotify la sceglie come testimonial per la campagna "Claim your space “ in occasione dell'edizione 2021 del Pride Italia.

Tommaso Perna da un decennio si occupa di spettacolo e talenti musicali. Collabora con le etichette discografiche più importanti: Sony, Universal, Polydor. Nel 2013 ha puntato sui comici pugliesi Pio&Amedeo, quando i due avevano da poco lasciato Radionorba. La collaborazione è durata fino al 2018 ma, nonostante le loro strade professionali abbiano preso vie diverse, la loro amicizia è forte più che mai. Spesso, infatti, il duo comico è ospite a Ceglie Messapica.