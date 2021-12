Amici 21, la Celentano a Cosmary Fasanelli: "truccati di meno". Maglia ancora sospesa

BRINDISI - Che Alessandra Celentano non abbia preso in simpatia Cosmary Fasanelli non ci sono dubbi. La ballerina di origini brindisine, secondo quanto detto dalla stessa docente, ha comunque evidenziato dei miglioriamenti nell'esibizione svolta durante la puntata di ieri domenica 19 dicembre.

La giovane ha danzato con in sottofondo la canzone "Senza parole" di Vasco Rossi. Dopo, come anche gli altri concorrenti del programma, ha aperto un dono di Natale scelto dalla madre, ovvero una "coperta" che aveva il senso di rievocare una loro vecchia abitudine familiare. Successivamente il programma ha mandato in onda un messaggio audio proprio della madre della ragazza in cui veniva manifestata tutta la vicinanza possibile alla figlia.

Prima dell'esibizione Maria De Filippi ha giocato sul contrasto tra la Celentano e Cosmary, alludendo sarcasticamente alla maglia indossata dalla concorrente: "Cosmary aveva paura che non ti potesse piacere", ha detto nei confronti dell'insegnate, che ha risposto: "No le sta bene. Forse dovrebbe truccarsi un po' di meno, come una ragazza della sua età".

Dopo l'esibizione il giudizio tecnico è stato duro, "un tutto fumo e niente arrosto", anche se comunque la Celentano non ha mancato di dire che la giovane ballerina si impegna sempre come è giusto che sia.