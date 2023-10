Un amore che non si è mai spento: "Troppo male" è il nuovo brano dell'artista Med Blase

MESAGNE - Una toccante esplorazione delle complesse emozioni legate a un amore finito a causa di incomprensioni e litigi, ma che continua a bruciare come una fiamma nascosta.

Questo è il senso del nuovo brano proposto dall'artista indie pop Med Blase, che è sia l'autore che l'interprete.

La canzone offre una profonda riflessione sulla sensazione di nausea, come in alto mare, che si prova quando ci si trova a ricominciare, sia nell'ambito sentimentale che nelle proprie ambizioni personali.

"Troppo male" presenta sonorità indie pop che ricordano il distintivo stile musicale di Med Blase, con la produzione di heydium, un rinomato produttore francese e collaboratore di fiducia dell'artista. La melodia cattura il pubblico con un riff iniziale coinvolgente che si sviluppa con una fluidità e un'energia uniche.

Il brano è il risultato di profonde esperienze personali dell'artista, che ha canalizzato le sue emozioni, delusioni e riflessioni sulla sua relazione più importante nella creazione di "Troppo male". La canzone è stata registrata a Mesagne, la città in cui Med Blase è cresciuto, sotto la supervisione di Francesco Verardi, noto come Dj Nuck, un rinomato produttore e sound engineer della zona.

Inoltre, il singolo sarà accompagnato da grafiche realizzate con cura da Martina Calanchi, graphic designer bolognese, che aggiungeranno un tocco visuale coinvolgente alla presentazione su piattaforme come Spotify.

"Con Troppo male sto puntando sempre più in alto e investendo tempo e risorse per portare la mia musica a un pubblico sempre più ampio - ha affermato Med Blase - Questo singolo è solo un altro tassello, continuerò a lavorare duramente per realizzare il mio album quando sarà il momento giusto"

Il pezzo è disponibile in streaming (clicca sul link per ascoltare) su tutte le principali piattaforme musicali a partire da oggi, 18 ottobre.