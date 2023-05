Angelo e Giuseppe sposi: matrimonio in alta uniforme e picchetto d'onore

SPECCHIOLLA (CAROVIGNO) - L'amore non ha confini, è un sentimento talmente puro che non si può descrivere a pieno solo con le parole.

Angelo Orlando, originario di Ceglie Messapica, e Giuseppe Pezzuto, di San Pietro Vernotico, sono una coppia da diversi anni. Ieri, 8 maggio, hanno pronunciato il fatidico "si" in occasione della loro unione civile. La cerimonia, svolta presso Masseria Caselli in località Specchiolla, è stata resa ancora più speciale dal picchetto riservato dai carabinieri.

Angelo, infatti, è un appuntato scelto dell'Arma in servizio alla presidenza del Consiglio dei ministri. Giuseppe, invece, lavora come parrucchiere. I due lavorano e vivono a Roma, nella zona dell'Eur.

Dopo essersi promessi amore eterno davanti all’ufficiale del Comune, i due hanno attraversato il tunnel di spade incrociate in aria del picchetto per sancire definitivamente il loro legame. In questo modo, tradizionalmente, si rende onore al collega che sta facendo il grande passo, rassicurandolo sul fatto che la coppia può contare sull’amicizia dell’Arma.

La data scelta per la loro unione, l’8 maggio, non è stata casuale: nello stesso giorno di circa 60 anni fa i genitori di Orlando, che purtroppo non ci sono più, si sposarono.

Non resta che augurare buona vita ad Angelo e Giuseppe.