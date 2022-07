L'attrice Anne Hathaway fa tappa nel Brindisino, ecco qual è il suo piatto preferito

OSTUNI - Recentemente è stata protagonista di una sfilata di Valentino a Roma, l'attrice Anne Hathaway - però - non si è fatta mancare un passaggio in Puglia, quest'anno più che mai la meta di un numero incalcolabile di star.

La Capitale si è trasformata in una passerella hollywoodiana, ricca di stelle italiane ed internazionali. Forse proprio per questo, prima di affrontare un impegno così gravoso, il volto noto del mondo cinematografico aveva bisogno di alcuni momenti di relax. Cosa ci poteva essere di meglio che un viaggio ad Ostuni? Ad attenderla l'eccellente accoglienza dell'Osteria Bistrot sita in Piazza della Libertà, che ha condiviso uno scatto sul proprio profilo instagram:

"Una cena tranquilla in Piazza della Libertà. - Scrive l'Osteria, che poi svela le pietanze preferite dall'attrice, insieme ai suoi accompagnatori, durante la permanenza ostunese - Anne Hathaway e la sua famiglia hanno gradito molto la braciola, le polpette, e il riso patate e cozze di Oronzo Cesaria".

Insomma, è l'ennesima dimostrazione che anche le star mondiali apprezzano - eccome - le prelibatezze locali. La Puglia si sta confermando giorno dopo giorno il luogo perfetto per accogliere personalità (anche molto conosciute) a livello internazionale, offrendo loro riservatezza, relax e buon cibo.

Chi è Anne Hathaway

Compirà quaranta anni il prossimo novembre, ed è nota per aver preso parte ad un numero consistente di pellicole hollywoodiane. Tra le più conosciute: "Il diavolo veste Prada", "Alice in Wonderland" e "Il cavaliere oscuro - Il ritorno". Vanta collaborazioni importanti con alcuni dei più grandi attori americani. Nel corso degli anni è diventata - anche - icona di stile. E' sposata con l'attore statunitense Adam Shulman; la coppia ha due figli, Jonathan Rosebanks Shulman (nato nel 2016) e Jack (2019).