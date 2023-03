Pittrice cellinese tra le protagoniste della mostra romana "Donne in luce"

ROMA - La pittrice di Cellino San Marco, Antonella Quarta, è tra le protagoniste della mostra intitolata "Donne in luce” ed in fase di svolgimento nella capitale.

L'evento è partito ieri (in data 8 marzo), proprio in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, e durerà fino a venerdì 10 marzo. La location è quella dello storico edificio del complesso monumentale del “Pio Sodalizio dei Piceni” di Piazza San Salvatore in Lauro 15, nei pressi di Piazza Navona.

L'esposizione vede la partecipazione di cento artiste provenienti da tutto il Paese e anche dall’estero. La madrina dell’evento è la psicoterapeuta e scrittrice Mariarita Parsi.

Previsto anche l’intervento dell’onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura della Camera dei Deputati, e del critico d’arte Plinio Perilli. Quest'ultimo proporrà le recensioni sui quadri di ciascuna pittrice.

La locatione della mostra

Pio Sodalizio dei Piceni ha acquisito l’attuale denominazione con lo Statuto approvato nell’anno 1899. Deriva dall’Associazione di Marchigiani residenti in Roma costituitasi all’inizio del 1600 poi divenuta Confraternita della Santa Casa di Loreto nel 1633 sotto il Pontificato di Urbano VIII.

Fondatore di questa Associazione viene unanimemente riconosciuto il Cardinale Giovanni Battista Pallotta di Caldarola (Macerata, 1594 – 1668) il quale indicò, quale Patrona della stessa associazione, la Madonna di Loreto; pertanto il 10 Dicembre è considerato il “giorno” del Pio Sodalizio dei Piceni commemorandosi la sua fondazione e la traslazione della Santa Casa di Loreto.