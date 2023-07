Aperti i casting per una serie tv francese: ciak in estate a Fasano

FASANO - Si è da poco aperta una nuova opportunità per attori, aspiranti attori o semplici appassionati di cinema e serie televisive.

La società di produzioni cinematografiche Oz Film, infatti, ha avviato la ricerca di figurazioni (comparse) e figurazioni speciali interessate a svolgere diverse pose all'interno di un film francese.

Le riprese, che si svolgeranno presso la Città della Selva, si terranno nel corrente mese di luglio e nel prossimo di agosto. Essenziale che i candidati siano residenti in Puglia.

Come candidarsi

Di seguito la tipologia dei soggetti che verranno presi in considerazione, rispetto ai ruoli da interpretare:

- Si cercano uomini e donne di origini arabe di età compresa tra i 20 e i 70 anni;

- Uomini e donne con capelli chiari e/o dai tratti nordici, con età tra i 20 e i 60 anni;

- Uomini e donne provenienti dai Paesi dell’Est Europa: età tra i 20 e i 50 anni.

Per candidarsi sarà necessario inviare una mail al contatto casting@ozfilm.it con un breve video di presentazione (lungo massimo 30 secondi) in italiano e francese (se conosciuto). In allegato, due foto scattate al momento dell'invio: in primo piano e a figura intera. Lo sfondo deve essere neutro, e gli interessati non devono assolutamente indossare occhiali e cappelli. E' importante anche fornire indicazioni su età e altezza, oltreché il nome della propria città di residenza.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori del casting, le mail che non rispetteranno questi criteri saranno cestinate.