Apprezzare il valore della natura, un centro estivo per bambini a Torre Guaceto

TORRE GUACETO (CAROVIGNO) - Tornano i centri estivi a Torre Guaceto, per un’estate all’insegna della natura. Mare e terra, escursioni, esperienze e laboratori si alterneranno per regalare ai partecipanti una settimana di divertimento, conoscenza e respiro di aria buona. Ogni giornata alternerà attività diverse che saranno capaci di coinvolgere i partecipanti e di regalare ricordi indelebili, sempre seguiti dalla professionalità degli animatori ambientali di Cooperativa Thalassia, nella splendida cornice della Riserva di Torre Guaceto, scrigno di bellezza e biodiversità.

Il luogo di ritrovo sarà il Centro visite Gaw Sit nella Borgata di Serranova, dal quale i bambini si muoveranno a seconda dei programmi della giornata verso il mare o verso l’entroterra; le attività si susseguiranno seguendo il vento, le nuvole ed il sole per creare ogni giorno una nuova avventura da portare nel cuore.

Una bella occasione per tramandare ai giovani la passione per le bellezze paesaggistiche del territorio, nonché far apprendere loro quanto sia importante tutelare questo patrimonio dal valore immenso.

Il centro estivo, intitolato "Back to nature", è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Si terrà dal lunedì al venerdì con accoglienza tra le 8.00 e le 9.00 e termine delle attività alle ore 16.00 nei mesi di giugno e luglio, con iscrizione e frequenza settimanale per 8 settimane.

I posti sono limitati per garantire divertimento e sicurezza durante tutta la durata dei centri. Per ricevere tutte le informazioni e per l’iscrizione, è possibile contattare la segreteria organizzativa scrivendo a info@cooperativathalassia.it o chiamare al numero 331 92 77 579.