Carovigno, la domenica per i bimbi di Zia Antonietta

CAROVIGNO- Un appuntamento da non perdere per i più piccoli quello organizzato dalla casa d’infanzia “Zia Antonietta” di Carovigno: domenica 10 ottobre e 24 ottobre a partire dalle 11 “Dalla musica al gioco” vi aspetta in via G. Ungaretti 33. Una presentazione gratuita, all’insegna del divertimento, per bambini e genitori in compagnia dell’educatore Davide Saccomanno, musicista e compositore

Nel corso delle due giornate verrà illustrato il programma annuale ed il progetto educativo della casa d’infanzia Zia Antonietta, sostenuta dalla società cooperativa sociale “Etria”, servizio rivolto a utenti dai 6 ai 16 anni.

Per info e prenotazioni: 347.92.82.482

Chi è Davide Saccomanno

Davide Saccomanno, classe ‘74, è nato ad Ostuni, ha studiato pianoforte con il maestro Franco D'Andrea presso CPM di Milano e canto con il maestro Mario Rosini presso Conservatorio di Taranto. La sua carriera è ricca di collaborazioni illustri con artisti del calibro di Bruno Tommaso, Tony Scott, Bob Moover, Bob Bonisolo, Gegè Telesforo, Jenny B, Marco Tamburini, Giovanni Amato, Lucio Dalla, Tony Esposito, Juiny Booth e tanti altri. Le sue formazioni ospitano grandi artisti di fama. Ha composto un duo con il batterista Antonio Di Lorenzo. Molteplici partecipazioni a festival jazz e concerti nei teatri italiani. Ha lavorato per Mediaset in programmi televisivi e per emittenti regionali varie.