Una foresta in legno comunitaria, il progetto di Arci Brindisi nel Leccese

CARMIANO (LECCE) - L'Arci Brindisi, in qualità di partner del progetto “Con-Venire”, finanziato attraverso l’avviso pubblico 1/2018 Linea B -Discrimination free Puglia - Por Puglia 2014-2020, insieme alla cooperativa "Solidarietà e Rinnovamento" e al capofilare Ce.F.A.S. Centro di Formazione ed Alta Specializzazione, ha contribuito a realizzare una Community Wood Forest in regime di autocostruzione.

Dal 2 al 6 agosto a Magliano presso il Parco della Scienza (Lecce) si è tenuto un workshop di autocostruzione guidato dal designer Vittorio Palumbo (operatore socio culturale, educatore, designer esperto di progetti e processi di partecipazione e coprogettazione per l'innovazione sociale e culturale per la rigenerazione dei territori e delle comunità), che ha permesso la costruzione all’interno del parco, di una foresta in legno comunitaria, ovvero uno spazio multifunzionale pensato per accogliere, scoprire, stimolare la creatività e favorire momenti d’incontro e di socializzazione; uno luogo a disposizione della comunità, pensato, costruito e strutturato dagli abitanti della comunità stessa.

L’iniziativa ha previsto la partecipazione non solo dei ragazzi beneficiari del progetto ma il coinvolgimento degli abitanti della comunità locale e limitrofa che, attraverso una call to action diffusa dai canali social dell’ente capofila, hanno aderendo gratuitamente alla coprogettazione e alla costruzione dell’installazione. Questa collaborazione ha posto come obiettivo principale la promozione di buone prassi di inclusione sociale, la sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo della comunità di riferimento. La Community Wood Forest è stata consegnata alla comunità di Carmiano venerdì 6 agosto 2021.