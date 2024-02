Arcigay Salento dà vita allo "Spazio T", punto di riferimento per le persone trans

LECCE - Arcigay Salento dà vita allo "Spazio T", un un luogo dove le persone trans potranno trovare un punto di riferimento per confrontarsi, non sentirsi sole e - quando necessario - anche chiedere aiuto. Inoltre, questa iniziativa potrà garantire occasioni di riflessione sull'identità di genere, la discriminazione transfobica e il coming out, ovvero la dichiarazione aperta del proprio orientamento sessuale.

L'iniziativa, in quanto Arci Gay Salento, coinvolge le province di Brindisi e Lecce: si tratta di un territorio molto vasto e dove spesso le persone trans non trovano supporto.

"Basti pensate che, partendo da Santa Maria di Leuca, l'unico riferimento di questo genere è l'ambulatorio nel reparto di Psichiatria all'ospedale di Bari - fanno sapere i referenti dell'associazione -. Sono ben 232 chilometri pari a due ore e quarantacinque minuti di auto o, addirittura, tre ore e mezza utilizzando i mezzi pubblici - proseguono -. Ci auguriamo di poter raggiungere quante più persone e contesti possibili per far crescere lo Spazio e ampliare la nostra rete".

Il primo incontro dello "Spazio T" si terrà il 7 marzo a Lecce alle ore 18, nella sede di Minima, in via Sozy Carafa 59. Chi è interessato ad avere ogni tipo di informazione, anche la più generica, può scrivere sull'email lecce@arcigay.it.

Va ricordato che Arcigay è un'associazione di promozione sociale nazionale, costituitasi a Palermo il 9 dicembre 1980. Si prefigge come scopo sociale quello di tutelare i diritti Lgbtqia+ in Italia e non solo.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui