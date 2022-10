Il ritratto di Genny Savastano di Gomorra donato da un artista cegliese

CEGLIE MESSAPICA - Un omaggio all'attore ma soprattutto all'amico è quello che ha voluto fare, nei giorni scorsi, a Roma l'artista cegliese Pierluigi Urgesi che ha consegnato a Salvatore Esposito, il Genny Savastano della famosa seire tv "Gomorra", un ritratto dello stesso in occasione della presentazione del romanzo "Eclissi di sangue". "Conosco Salvatore da alcuni anni - commenta Urgesi -, tra me lui si è instaurato un rapporto di amicizia e ho avuto il piacere di conoscere gran parte della sua carriera. Riconosco in Salvatore oltre che attore di grande stima, una persona eccezionale, umile, dalle mille risorse artistiche. Essendo un attore che stimo tantissimo, ho ritenuto rispettoso, onorare con una mia opera, la sua bellissima carriera artistica."

L'artista cegliese è a Roma perchè esporrà diverse sue opere alla 118esima edizione della mostra "Cento Pittori di via Margutta" che si svolgerà nella Capitale, nella storica ed omonima via degli artisti, dal 29 ottobre al primo novembre 2022. La tradizionale mostra di via Margutta è nata nel lontano autunno del 1953, nel pieno della dolce vita celebrata da Federico Fellini, per iniziativa spontanea di alcuni pittori che nell’immediato dopo guerra si riunirono e decisero di dar vita ad una strada che da sempre era stata rifugio di grandi artisti.

Il tema di questa 118esima edizione sarà “Cento pittori per la pace, cento pittori contro la guerra". Per l'occasione sarà presentato il primo volume documentale e catalogo degli artisti “Storia dei cento pittori di via Margutta". "In virtù del tema - racconta Urgesi - presenterò un’opera dal titolo “Uniti con forza". Noi esseri umani dobbiamo far riaffiorare quel senso di fraternità che ci lega dando forza e coraggio a coloro che hanno perso tutto, riportando un po' di calore attraverso un abbraccio di colore." La mostra sarà inagurata alle ore 16 e visitabile dalle 10 alle 20.