Artista indipendente raggiunge 4 milioni di ascoltatori sulle piattaforme digitali

MESAGNE - Mattia Demitri, in arte Med Blase, è un giovane artista musicale nato a San Pietro Vernotico e cresciuto a Mesagne. Il ventitreenne ha iniziato ad appassionarsi alla musica in tenera età, intraprendendo nel 2010 i suoi primi studi in ambito musicale: prima con la chitarra e poi con gli strumenti a fiato.

Questi per lui sono giorni di festa poichè ha appena superato la strabiliante cifra di 4 milioni di ascoltatori sulle piattaforme digitali. Senza una strategia prestabilita ma con una passione che spacca il cuore e la determinazione di un leone, Med Blase ha conquistato un numero stupefacente di appassionati, sorprendendo sé stesso e il pubblico.

"Questo traguardo è come una boccata d'aria fresca durante una dura salita - afferma nelle sue storie instagram - rappresenta la ricompensa del duro lavoro e l'energia necessaria per continuare a spingere oltre ogni limite. Essere un artista indipendente è come giocare a una roulette russa, ma ogni nuovo appassionato mi ricorda che ogni sacrificio vale la pena".

Il viaggio musicale di Med Blase è stato arricchito da momenti indimenticabili, ricorda in particolare l'impatto del singolo "Casa tua" del 2019, che ha per la prima volta riscosso un discreto successo in varie zone d'Italia.

La connessione con il pubblico è stata la linfa vitale di Med Blase, che ha trovato ispirazione nelle storie di coloro che, grazie alla sua musica, hanno coltivato la loro passione artistica.

Mentre si prepara a lanciare il suo album tanto atteso, Med Blase ha desiderato esprimere una gratitudine immensa a tutti coloro che lo sostengono e lo incoraggiano, sia nei concerti live sia attraverso la galassia dei social media.