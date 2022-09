C'è un po' di Mesagne nel nuovo video di Nina Zilli

MESAGNE - L'Asd Work Team è stata protagonista nella clip video girata per il pezzo musicale "Vasco a San Siro" di Danti e Nina Zilli.

L'associazione mesagnese, impegnata nel campo del "softair", ha collaborato alla realizzazione delle riprese: nello specifico, i poliziotti che compaiono nelle immagini e che tengono sotto tiro i due cantanti, sono legati alla stessa associazione.

Il video

I partecipanti sono stati coinvolti dal regista Mauro Russo, originario di San Pietro Vernotico, e che - come raccontato qualche anno fa - in passato ha già coinvolto il territorio per lo svolgimento di alcuni lavori.

Nina Zilli: breve biografia

Nina Zilli, pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta (Piacenza, 2 febbraio 1980), è una cantautrice, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica italiana.

Dopo alcune esperienze come veejay, e in campo musicale con alcuni gruppi, firma nel 2009 un contratto discografico con l'etichetta Universal, con la quale pubblica l'EP omonimo di debutto dal quale viene estratto il singolo 50mila, con il quale raggiunge la notorietà e che viene inserito come colonna sonora del film Mine vaganti e nel videogioco Pro Evolution Soccer 2011.

Ha al suo attivo quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2010 nella categoria Nuova Generazione con il brano L'uomo che amava le donne, che conquistò il podio classificandosi al terzo posto e vinse il Premio della Critica "Mia Martini", il Premio Sala Stampa Radio TV ed il Premio Assomusica, nel 2012 con il brano Per sempre, nel 2015 con il brano Sola e nel 2018 con Senza appartenere.

Nel 2012 ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest con il brano L'amore è femmina (Out of Love), classificandosi al nono posto. Nella sua carriera ha inoltre vinto due Wind Music Awards ed è stata candidata agli MTV Europe Music Awards, ai TRL Awards e ai Premi Videoclip Italiani.

Dopo un debutto nel 2001 a fianco di Red Ronnie in Roxy Bar, dal 2011 ha intrapreso anche la carriera televisiva e radiofonica.

Danti: breve biografia

Rapper, ha inziato la sua carriera musicale nel 2003 come componente del gruppo musicale Two Fingerz. Quest'ultimo, ancora in attività, si è formato dopo il suo incontro con il produttore Roofio.