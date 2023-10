Assemblea nazionale paesaggi di interesse storico: inclusa la piana degli ulivi monumentali

AMALFI (SALERNO) – La voce ai territori espressione dell’agricoltura storica ed eroica dei nostri territori più belli: si terrà ad Amalfi dal 17 al 19 novembre 2023 la prima assemblea nazionale in presenza dell’Associazione dei paesaggi rurali di interesse storico (Pris) in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Amalfi. L’evento è volto a sensibilizzare le istituzioni a vario livello sulle principali sfide e sulle minacce che l’agricoltura storica si trova ad affrontare in questo momento storico per reclamare azioni concrete volte al mantenimento, alla tutela e alla promozione di tali paesaggi che vantano un riconoscimento Masaf (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

Nell'elenco dei paesaggi rurali storici riconosciuti dal Masaf, che fanno parte dell’associazione Pris, è incluso anche il paesaggio agrario della piana degli oliveti monumentali di Puglia. Spettacolo naturale che sorge alle pendici delle Murge e tra i Comuni di Fasano, Monopoli, Cisternino, Ostuni e Carovigno.

L’iniziativa fa seguito al primo congresso dei paesaggi rurali di Interesse storico tenutosi a Firenze a novembre 2021 e alla costituzione dell’associazione avvenuta ad Arezzo il 10 marzo 2023 a cui hanno aderito venticinque enti che rappresentano altrettanti paesaggi rurali storici, esempi di agricoltura sostenibile che testimoniano l’interrelazione armonica tra uomo e natura basata sulla reciprocità capace di farsi motore di sviluppo dell’economia locale.

"L’appuntamento di Amalfi rappresenterà l’occasione per manifestare le istanze dei paesaggi rurali storici relative a esigenze e necessità dei nostri territori, così come per chiedere azioni concrete da parte di ministeri e Regioni - evidenzia la presidente dell’associazione Pris, Patrizia Lusi - finalizzate al contrasto dell’abbandono dell’agricoltura tradizionale per salvaguardare il patrimonio agricolo paesaggistico ed alimentare quale volano di sviluppo locale sostenibile. Tre giorni di eventi per rafforzare un network tra realtà molto diverse tra loro, che condividono esperienze tradizionali e criticità. L’associazione svolge un’azione di

sensibilizzazione rispetto ai decisori politici sulle misure più opportune da adottare per salvaguardare paesaggi tanto preziosi, quanto delicati".

Oltre alla formulazione di veri e propri appelli per le singole categorie di paesaggio rappresentate, la giornata del 18 novembre, dedicata al convegno pubblico, sarà l’occasione per parlare di opportunità, buone pratiche e testimonianze di resilienza ad affermare la vocazione di un’agricoltura espressione delle radici culturali italiane intrinsecamente legate al territorio in una prospettiva di tradizione che può guidare la transizione glocale sostenibile a livello ambientale, economico e sociale.

Nell’ambito della tre giorni, particolare interesse rivestirà il convegno pubblico “Paesaggi rurali storici tra arte, cultura ed identità” in programma il 18 novembre 2023 presso l’antico arsenale della repubblica, in cui sarà dato vita ad un animato confronto tra protagonisti dei paesaggi e decisori politici. Contestualmente, sarà allestita presso l’arsenale della Repubblica la mostra “L’Italia dei paesaggi rurali di interesse storico: alla scoperta dei Pris”.

Elenco dei luoghi riconosciuti dal Masaf:



1. Alti Pascoli della Lessinia

2. Bonifica Leopoldina in Valdichiana

3. Colline terrazzate della Valpolicella

4. Colline vitate del Soave

5. Fascia Pedemontana Olivata Assisi - Spoleto

6. I paesaggi silvo-pastorali di Moscheta

7. I Vigneti Terrazzati della Valle di Cembra

8. Il Paesaggio Agrario della Piana degli Oliveti Monumentali di Puglia

9. Il paesaggio policolturale di Trequanda

10. Il paesaggio rurale storico di Lamole

11. La Corona di Matilde Alto Reno terra dei castagni

12. Le Colline di Conegliano Valdobbiadene: paesaggio del Prosecco Superiore

13. Limoneti, vigneti e boschi nel territorio del Comune di Amalfi

14. Oliveti terrazzati di Vallecors