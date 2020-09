Dipinto su Pinocchio all'asta, per una nobile causa

La comunità di San Pancrazio Salentino si è mobilitata per una iniziativa benefica a sostegno dell’”all'Associazione Nazionale Malattia di Wilson Onlus”, che beneficerà dei proventi della vendita all’asta di un dipinto (30x40 centimetri) ispirato alla favola di Pinocchio realizzato da una cittadina di Veglie residente al Nord, Maria Giovanna Albano, per il figlio di 6 anni, Matteo.

Proprio con l’ok del piccolo Matteo e la proficua capacità organizzativa di Mimino Marasco, persona nota a San Pancrazioe per il suo impegno in ambito teatrale, assieme ai suoi tre amici e collaboratori Gianluca Romano, Salvatore Micelli e Giuseppe Spinelli, si è pensato che l'immagine del burattino di legno potesse veicolare un importante messaggio di solidarietà.

L'asta sarà pubblica e attiva sul gruppo social Facebook “Sei di San Pancrazio Salentino se”, da venerdì 25 Settembre 2020 fino alla mezzanotte di domenica 4 ottobre 2020. Chi, alla mezzanotte di domenica 4 ottobre, avrà fatto la maggior offerta si aggiudicherà l'opera. Il vincitore dell'asta disporrà il pagamento del dipinto a mezzo assegno bancario intestato all'Associazione Nazionale Malattia di Wilson O. N. L. U. S., codice fiscale 90193890739 con sede a Manduria (Taranto) in Via Erario 33, oppure con bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN : IT51K 02008 78921 OOO401359305 Unicredit Banca di Roma, oppure ancora su Conto Corrente Postale 001001586674. L'Associazione in questione emetterà, nel pieno rispetto della trasparenza e regolarità dell'iniziativa, ricevuta fiscale al vincitore d'asta che potrà portare in detrazione fiscale l'importo nella prossima dichiarazione dei redditi.

Per informazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@malattiadiwilson.it oppure visitare il sito www.malattiadiwilson.org. Segreteria associazione: 392- 9183160 Per informazioni riguardante l'asta: Mimino Marasco 340-8324652

Se, qualcuno di buon cuore e che ne abbia la possibilità economica, vuol fare una personale donazione a detta Associazione, può contattare direttamente i responsabili della stessa tramite posta elettronica su scritta oppure il numero di telefono della segreteria sopra scritto. La raccolta fondi fatta da sopracitata Associazione Anmw, verranno donati alla ricerca su questa malattia rara.