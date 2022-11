L'attore Omar Sy è in Puglia, immacabile pranzo nel Brindisino

OSTUNI - Il noto attore francese Omar Sy è in Puglia per partecipare alle riprese del film "Pins and needless". Si tratta di una commedia basata su alcuni racconti della Bibbia, diretta dal regista Jeymes Samuel. I lavori cinematografici stanno interessando alcune specifiche location della regione e la città di Matera.

In questi giorni, oltre al lavoro, Sy non ha mancato di visitare il territorio circostante. Così, dopo Bari, luogo in cui ha pranzato con il celebre doppiatore italiano Luca Ward, si è racato in provincia di Brindisi.

L'attore, infatti, nella giornata di ieri (23 novembre), è stato taggato in una foto condivisa sui social del ristorante Il posto affianco, realtà gastronomica collocata presso la Città Bianca. L'immagine, posta in evidenza nel presente articolo, lo vede comparire accanto ad un sorridente staff.

Da quanto emerso, ha apprezzato molto il valore e le tradizioni della gastronomia pugliese.

Alcune finfo sull'attore

Amatissimo dal pubblico, Sy è noto - in particolare - per le sue interpretazioni nella serie netflix "Lupin" e nel pluripremiato film "Quasi amici". In entrambi i casi ha assunto il ruolo di protagonista.

Nato nel '78 a Trappes, nell'Île-de-France, ha origini senegalesi e mautitane. Proviene da una famiglia umile e numerossissima: il padre era un operaio, poi immigrato in Francia, e lui è il quarto di ben otto figli.

Articolo in aggiornamento