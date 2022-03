L'attrice Amber Heard da Hollywood arriva in Puglia: l'alloggio tra due Comuni del Brindisino

CEGLIE MESSAPICA - "Grazie mille" scrive in un post su instagram l'attrice Amber Heard, intenta nel preparare un piatto in cucina. E' il classico contenuto pubblicato dalle celebrità americane che arrivano nel sud Italia, perché si sa che qui non possono mancare buon cibo e dell'ottimo vino.

In questo caso anche la provincia di Brindisi dice la sua. La nota attrice trentacinquenne (quasi trentaseienne), ex moglie di Johnny Depp, sta alloggiando in un'abitazione collocata tra i Comuni di Ceglie Messapica e Cisternino.

Si tratta di un alloggio composto da tre trulli e una "lamia" diroccati da quattro ettari di olivi secolari: sei camere, sette bagni, un grande soggiorno, una cucina maestosa e un meraviglioso portico a sei colonne che guarda alla piscina.

Il film girato in Puglia

Amber Heard si trova nel territorio per girare una pellicola thriller intitolata "In the fire", diretta dal regista Conor Allyn, le cui riprese sono iniziate in Puglia lo scorso 21 febbraio. La storia è ambientata nel sud America, precisamente in Colombia, di fine Ottocento. Una psichiatra americana viene incaricata per risolvere il problema di un bambino autistico che tutti pensano essere il diavolo. La vicenda è avvicente e affronta diversi aspetti: dalla patologia del piccolo, al dolore, sino ad arrivare all'amore.