Un'automobile per la Croce Rossa, nasce l'iniziativa "Uova solidali"

FASANO - La Croce Rossa Italiana di Fasano ha lanciato la campagna di Pasqua "Uova solidali". L'obiettivo è quello di contribuire al sostegno della celebre organizzazione di volontariato, impegnata in Italia e non solo, e nello specifico alla crescita della sezione presente nella Città della Selva.

Ogni uovo acquistato darà diritto a partecipare alla lotteria solidale, novità assoluta di quest'anno, avente in palio corsi di rianimazione cardiopolmonare (Blsd) con abilitazione all'uso del defibrillatore del valore di 50 euro. L'iniziativa, dunque, può trasformarsi in una possibilità formativa di rilievo per la crescita personale, a beneficio di chi vorrà contribuire.

Perché partecipare

Sostenendo l'iniziativa, il ricavato della vendita sarà utilizzato per acquistare un'automobile per svolgere attività sociali di cui la Croce Rossa di Fasano è attualmente sprovvista. L'organizzazione è impegnata quotidianamente nel fronteggiare i bisogni della comunità locale, dunque un mezzo di questo tipo potrebbe garantire un sostegno non indifferente. La Croce Rossa fasanese ad oggi è impegnata come taxi sociale, nel trasporto e nelle assistenze sanitarie, nonché nelle attività di donazioni di sangue.

Come fare

Le uova si possono trovare presso la sede del comitato della Croce Rossa Italiana in Piazza Plebiscito 4 a Fasano. La sede è aperta dal lunedì al sabato, sia mattina che pomeriggio: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00. Disponibili i contatti telefonici o whatsapp al numero 0804414677.

