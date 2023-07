"Azione province giovani" lancia un contest: in gara anche i ragazzi brindisini

MESAGNE - Fino al 31 agosto sarà possibile votare i video candidati nell'ambito del contest per i migliori prodotti comunicativi realizzati all'interno dei progetti finanziati da Azione province giovani 2021. I vincitori, che avranno come premio un viaggio a Roma con visita ai palazzi istituzionali e la proiezione delle opere in una giornata evento, saranno selezionati in base al numero di visualizzazioni e al gradimento dei video sul canale youyube di Upi (unione province d'Italia).

Anche un gruppo di ragazzi della provincia di Brindisi ha partecipato al progetto Ri-Orientiamoci realizzando un video sul tema della dispersione scolastica e dell'importanza di un ri-orientamento personale. Attraverso il prodotto realizzato, gli interessati hanno voluto normalizzare il senso di disorientamento che molti studenti vivono e che, se non adeguatamente guidato, può portare verso lo smarrimento personale. Dopo aver descritto alcune situazioni di crisi, i giovani hanno identificato e richiesto il supporto delle risorse locali - come istituzioni, associazioni e enti - per fornire un sostegno efficace al percorso di scelta. Dal video emerge che ogni giovane può aver bisogno di un ri-orientamento nel proprio percorso di crescita e che il territorio è pronto ad aiutare a soddisfare questa esigenza.

Il video

“Ri-orientiamoci - Scelta consapevole azioni a supporto dei giovani della provincia di Brindisi” è un progetto che vede come partner Upi Regione Puglia, Università del Salento, Iiss “E. Ferdinando” di Mesagne e San Pancrazio, Centro servizi per il volontariato Brindisi, e Lecce volontariato nel Salento. Tra gli interventi già attivati nelle scuole di Mesagne c’è uno sportello d'ascolto e animazione educativa dedicato a studenti, genitori e docenti. Si tratta di un percorso fortemente voluto dal presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, per dare una risposta concreta alle esigenze del mondo giovanili.

L'iniziativa Azione province giovani (Apg), promossa da Upi e finanziata dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, si rivolge ai giovani attraverso la partecipazione del mondo associativo, delle scuole, degli enti di formazione e delle imprese, su tematiche di interesse e attualità in linea con le priorità nazionali. Il gruppo di ragazzi ha preso parte a un contest, creando le loro opere senza l'assistenza di professionisti del settore.

L'obiettivo del video-contest è stato quello di offrire visibilità alle opere realizzate dagli studenti, senza distinzioni di genere e stile di produzione, al fine di stimolare la creatività e la capacità di espressione, affinché il mezzo audiovisivo, unito alla componente comunicativa e giornalistica, diventi un canale per rappresentare le loro idee e i loro punti di vista sui temi sopra menzionati. I ragazzi che hanno realizzato il video sono Maura Ferraro, Alessia Calvano, Federica Marcellino, Mattia Dellomonaco, Alice Zaccaria e Miryea Dipresa.