Pasticceria in tv, a Back Off Italia 2021 una concorrente di Erchie

Si tratta della 48enne Pancrazia Cavallone che ha già superato la prima prova andata in onda su Real Time ieri, venerdì 3 settembre, in prima serata

ERCHIE - Proseguirà la gara nel programma "Back Off Italia-Dolci in forno" la concorrente di Erchie, la 48enne Pancrazia Cavallone. Bracciante agricola, le è sempre piaciuto stare in cucina, ma nella piccola realtà del suo paese non ha mai potuto dare sfogo alle sue aspirazioni. Ha sempre messo da parte sè stessa per gli altri e Bake Off può essere la sua rivincita. Pancrazia Cavallone fa parte, infatti, dei 20 concorrenti dell'edizione 2021 del cooking show in onda in prima serata su su Real Time (canale 31), targato Bbc, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, e condotto da Benedetta Parodi.

Un viaggio attraverso le bellezze italiane per questa nona edizione il cui tema è “Cartoline dall’Italia” e che ritrova i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Il miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato come sempre a Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore, uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell'Italia, in una scenografia che, richiamando il tema dell'edizione, è caratterizzata da piccoli e preziosi scorci di case, cucine e paesaggi, proprio come una vera “cartolina dall’Italia”. La gara si sposta anche a Perugia, a Portofino e in Trentino, dove saranno ambientate tre delle esterne di questa nona edizione.

Anche in questa stagione di Bake Off Italia, i venti concorrenti in gara dovranno destreggiarsi in tre prove: la creativa, la tecnica e quella a sorpresa. Il miglior pasticciere amatoriale d'Italia avrà la possibilità di condurre il suo programma di cucina su Food Network e in più avrà l'opportunità di partecipare alla masterclass di cioccolateria presso la scuola di cioccolato Perugina.