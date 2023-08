"Black Eyed Peas" a Brindisi: foto di gruppo con il personale dell'aeroporto

BRINDISI - Non hanno mancato di salutare e scherzare con i fan, o anche solo con i semplici curiosi, accorsi nei paraggi per capire se fossero davvero loro: i Black Eyed Peas.

La storica band americana, che ha rivoluzionato la scena dell'hip hop mondiale, nelle scorse ore è giunta in Puglia per svolgere un attesissimo concerto, tenuto ieri sera (13 agosto) al Pala live di Lecce.

Al termine dell'esibizione, gli artisti si sono recati verso l'aeroporto di Brindisi per prendere un volo privato. Prima, però, hanno postato una storia su instagram che li immortala accanto ad alcuni componenti del personale che lavora in aereoporto.

Uno di loro, il rapper Taboo, pseudonimo di Jaime Luis Gómez, ha esposto un cartello donatogli da alcuni giovanissimi fan presenti al concerto. La scritta testimonia tutto l'amore manifestato dai fan ai musicisti e prende spunto dal singolo "Where is the love" che vent'anni fa lanciò definitivamente il gruppo.

Un po' di biografia

I Black Eyed Peas si sono formati nell'ormai lontano 1995 a Los Angeles ( in California). I due fondatori sono i rapper Apl.de.ap, will.i.am (già compagni di liceo) e Taboo. Nel corso degli anni ne hanno fatto parte anche la corista Kim Hill, la cantante Fergie e la cantante J. Rey Soul.

Il loro album di debutto fu Behind the Front, pubblicato nel 1998. Il grande successo è arrivato nel 2003 con il singolo "Where is the love?". Poi tanti altri successi fino agli ultimissimi "Mamacita", "Ritmo" e "Bailar contigo"