Dai banchi di scuola al giorno d'oggi: ritrovarsi dopo circa 50 anni

BRINDISI - Il tempo passa e gli anni cambiano le cose. Crescendo, la vita mette la gente alla prova ed ogni giorno bisogna affrontare le problematiche attuali di un mondo che - a detta di molti - non è più come quello del passato.

I ricordi piacevoli - spesso - riportano inevitabilmente al tempo in cui si era piccoli, e tutto pareva più genuino. La scuola, in tal senso, riveste un ruolo importante per ciascuno: è il luogo in cui si cresce, ci si confronta con gli altri, in cui nascono le prime amicizie, e chi lo sa - magari - anche i primi amori.

Ritrovarsi dopo tanto tempo

Uno sguardo rivolto al passato ha - recentemente - coinvolto alcuni ex alunni della Scuola elementare Ugo Foscolo, una volta collocata presso il rione Paradiso di Brindisi. Gli interessati (nati nel 1966) sono stati allievi della sezione G nel corso degli anni Settanta.

"L'iniziativa, originariamente, è nata da due di noi - racconta il signor Gianni, uno dei protagonisti - ci siamo incontrati al bar ed è sorta l'idea di poter organizzare una rimpatriata".

"La circostanza, chiaramente, ha presupposto la ricerca degli altri - prosegue - Magari di gente che avevamo perso di vista e che non vedevamo da tempo".

"Così, dopo esser riusciti a contattare alcuni di noi grazie a facebook, ci siamo accordati per andare a mangiare qualcosa fuori. Rivedersi è stata una grande emozione: siamo tornati indietro nel tempo e non sono mancate le risate. Inoltre, parlando, ci sono venuti in mente tanti fatti accaduti quando andavamo a scuola, e che non tutti ricordavano".

"L'obiettivo, adesso, è quello di riproporre l'evento il prima possibile, riuscendo ad avvicinare anche chi non è potuto venire - Conclude - Abbiamo già trovato qualcun altro, ma confidiamo di raggiungere anche gli ex allievi ed allieve che non sono a Brindisi, ma in giro per l'Italia".