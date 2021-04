Contrasto alla povertà educativa minorile: attivi due bandi

L’Ambito Territoriale Br/4 - composto dai Comuni di Mesagne, in qualità di Ente capofila, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna - informa che sono attivi i bandi “Educare insieme” e “Comunità educanti”. Entrambi gli avvisi hanno come obiettivo il contrasto alla povertà educativa minorile attraverso la valorizzazione del ruolo di famiglie, scuola, singoli individui, reti di protezione sociale, soggetti pubblici e privati, che hanno – a diverso titolo – ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura dei bambini e ragazzi.

L’avviso “Educare insieme” è promosso dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, dipartimento delle Politiche per la Famiglia con decreto del 30 dicembre 2020: è previsto il finanziamento di progetti di educazione e di attività ludiche per sostenere la crescita consapevole di bambini ed adolescenti. L’impresa sociale “Con i bambini” ha pubblicato il bando “Comunità educanti” con l’obiettivo di favorire la costruzione ed il potenziamento di realtà efficaci e sostenibili nel tempo, in grado di creare o rafforzare un sistema di infrastrutturazione educativa sul territorio di riferimento, offrendo risposte integrate ai bisogni formativi dei più piccoli.

Considerato che le proposte progettuali complete di tutta la documentazione richiesta dovranno essere inviate agli Enti indicati entro e non oltre il prossimo 30 aprile, i soggetti interessati possono manifestare interesse all’Ambito Territoriale BR/4 entro il 23 aprile 2021, presentando richiesta contenente un abstract di progetto coerente con i requisiti richiesti dai bandi. Gli avvisi completi e il modulo di istanza sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Mesagne e degli altri Comuni dell’ATS BR4. Le realtà del Terzo Settore che intendono richiedere il partenariato dell’Ambito Territoriale dovranno inviare la manifestazione di interesse all’indirizzo email ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it entro la data indicata. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0831.779207 o inviare un’email all’indirizzo ufficiodipiano@comune.mesagne.br.it.