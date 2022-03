E' uscito "Barcollo", il primo brano della band mesagnese Bluesex

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BrindisiReport

MESAGNE - "Barcollo" è il nome del primo singolo, appena uscito, della giovane band salentina Bluesex. Si tratta di un gruppo molto giovane nato nel 2021, formata da Cosimo Rini in arte Corin (frontman), Christian Demilito (chitarrista), Francesco Ricco (bassista) e Agostino Persano (batterista).

I 4 mesagnesi hanno firmato una collaborazione con l'etichetta toscana Beng! Dischi, producendo così il primo Ep, in uscita prima dell'estate e del quale fa parte il singolo.

Il brano è stato scritto in una notte dal frontman Corin che, tornando a casa dopo una serata di quelle che lasciano l’amaro in bocca, viene ispirato dall’atmosfera delle strade vuote del suo paese con la musica dei Nirvana che usciva dalla radio di un bar ormai in orario di chiusura. Nella canzone si possono notare le emozioni “barcollanti” dell’autore che dopo una serata tutt’altro che sobria vorrebbe soltanto sentirsi meno solo nel buio delle vie offuscate un po’ dall’alcol e un po’ dal sentimento forte che gli brucia in petto e che finisce col farlo scoppiare in un urlo disperato che rappresenta la liberazione ma anche il ritornello del brano.

E' possibile ascoltare "Barcollo" su questo link. I Bluesex hanno l'intento di fondere il cantautorato italiano moderno a sonorità vintage molto distinte.