Agricoltura solidale e di comunità: nuova vita per un capannone fatiscente

SAN VITO DEI NORMANNI - Domenica 7 aprile, a partire dalla mattina, "Qualcosa di Diverso" presenta un evento aperto al pubblico per inaugurare Base Xfarm, il nuovo spazio multifunzionale e sostenibile realizzato all’interno dei terreni confiscati in agro di San Vito dei Normanni - località Montemadre - dal 2017 gestiti dalla cooperativa.

La struttura di Base Xfarm è stata realizzata in sostituzione ad un grande e fatiscente capannone abusivo in lamiera già presente sui terreni all’inizio della gestione da parte della cooperativa, con l’obiettivo di affiancare alla dimensione di infrastruttura a servizio della produzione agricola, quella di ‘infrastruttura sociale’.

Il nuovo spazio offre infatti spazi e servizi dedicati all’apprendimento ed inserimento lavorativo per persone fragili, alla sperimentazione di pratiche di agricoltura sociale e comunitaria, al coinvolgimento e alla partecipazione della comunità locale (cittadini, scuole, associazioni, piccole imprese agricole, strutture sociali). Base Xfarm punta a rafforzare e diversificare la dimensione imprenditoriale di XFarm Agricoltura Prossima, creare lavoro per soggetti svantaggiati e, allo stesso tempo, dotare un bene pubblico confiscato di un’infrastruttura a disposizione degli attori dell’agricoltura ecologica e sociale del territorio e dell’intera comunità.

Il progetto di realizzazione delle strutture e degli impianti è costato circa 200mila euro ed è stato finanziato all’80 percento a valere sul Por Puglia 2014-2022 Azione 3.2, Sub- Azione 3.2 all’interno dell’avviso pubblico Puglia Sociale In - Imprese sociali della Regione Puglia.

Il cofinanziamento e le spese di allestimento degli spazi sono stati in carico alla cooperativa Qualcosa di Diverso con l’auspicio di continuare e potenziare l’investimento iniziato nel 2017 riguardante la riqualificazione dei terreni confiscati in un Manifesto di buone pratiche agronomiche, ecologiche e sociali.

All’interno degli spazi dell’edificio Base Xfarm è stato realizzato un laboratorio di trasformazione condiviso denominato CoLab. Il progetto CoLab nasce dall’esigenza di sviluppare la multifunzionalità dell’azienda agricola e di mettere a disposizione del territorio una piccola infrastruttura produttiva e formativa utile alla trasformazione e alla valorizzazione delle produzioni alimentari sostenibili locali e alla costruzione di competenze nuove in ambito agroalimentare, anche attraverso la riscoperta, il recupero e la trasformazione di frutti ed erbe della tradizione mediterranea.

Il progetto CoLab è stato realizzato grazie al Fondo Carta Etica di UniCredit, alimentato dalle carte etiche della banca che prevedono che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, questo specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà.

All’evento parteciperà l’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni, esponenti del dipartimento Welfare della Regione Puglia, referenti di Unicredit e rappresentanti di Legacoop Regione Puglia.

Programma

Ore 10.00 - apertura degli spazi e saluti istituzionali del Comune di San Vito dei Normanni (proprietario dell’immobile), della Regione Puglia in qualità di finanziatore del progetto complessivo e di UniCredit in qualità di finanziatore del Progetto CoLab.

A partire dalle 13.00 – La Cumminedda con l’accompagnamento del repertorio del Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni. Un pranzo condiviso in cui ciascuno/a dei/delle partecipanti condivide il proprio cibo in tavola con quello delle/degli altry commensali. Per l’occasione sarà allestita una grande tavola apparecchiata sotto l’oliveto che costeggia la struttura di Base Xfarm.

