“Le basi della speranza”, Rai Italia racconta la sede Onu di Brindisi

BRINDISI - Su Rai Italia è stato recentemente proposto il racconto dell'impegno italiano nelle crisi umanitarie internazionali. Brindisi è la base europea di questa attività, e proprio qui sono state messe in evidenza le storie di operatori e operatrici che tessono il filo delle complesse operazioni logistiche di preparazione e risposta alle emergenze.

L'agenzia Onu World Food Programme (Wfp) gestisce la base di pronto intervento delle Nazioni Unite (Unhrd), nell'aeroporto militare della città e nell'ex base aeronautica degli Stati Uniti a San Vito dei Normanni. Le telecamere di Rai Italia rhanno evidenziato cosa concretamente si muove quando si parla di cooperazione internazionale e di Organizzazioni delle Nazioni Unite come il Wfp e cosa significa.

Il post del sindaco

Ad esprimersi in merito ci ha pensato il primo cittadino Riccardo Rossi con un post su facebook: "La città è stata di nuovo protagonista della rai, questa volta con la base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite con la sua storia di pace e aiuti per raggiungere un mondo a Fame Zero e che affonda le sue radici nella nostra città accogliente e solidale".

"La base Onu di Brindisi è raccontata in due episodi dal titolo Le Basi della speranza, che sono stati trasmessi in anteprima il 2 e 9 dicembre sui canali della Rai per gli italiani all’estero nei quattro continenti extraeuropei, e sono ora disponibili su RaiPlay".

"Nel documentario si racconta il modello Brindisi sul quale il World food programme, premiato con il Nobel per la Pace nel 2020, ha creato le altre basi, negli Emirati Arabi Uniti, in Ghana, Malesia e a Panama".

"Insomma, un racconto straordinario che conferma Brindisi come punto di riferimento nella cooperazione internazionale e nella costruzione della pace" conclude Rossi.