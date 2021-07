Brindisi, atterraggio privato per Magic Johnson e famiglia

BRINDISI- I suoi due metri e sei centimetri di altezza spiccano sulla pista di atterraggio dell’aeroporto del Salento: Magic Johnson, eroe del basket e simbolo della lotta all'Aids, è atterrato con la famiglia nella tarda mattinata di oggi, 1 luglio, sotto al sole cocente che riflette i suoi raggi sul logo dei Los Angeles Lakers.

Ad attenderlo, due furgoni Mercedes di colore nero e gli autisti che lo trasporteranno dove desidera perché al momento la meta della sua vacanza pugliese resta avvolta nel mistero. Prima, però, una passeggiata nella città di Brindisi e sul lungomare.

Dunque, il campione che ha lasciato una traccia profonda nel gioco della pallacanestro, l’uomo che ha dimostrato come si può, uscendo allo scoperto, trasformare la società americana, cambiando la percezione di una malattia, l’Aids, non ha resistito al fascino della Puglia. Siete pronti a incontrarlo per le vie della città? Munitevi della vostra fotocamera migliore e che la fortuna di incontrare Magic Johnson sia con voi.