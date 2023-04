Biagio Izzo a cena in un ristorante brindisino gestito da due fratelli

BRINDISI – Ospite illustre ieri sera (mercoledì 12 aprile) per il ristorante brindisino “Toto & Raf restaurant”, situato in via Lauro. I fratelli Antonio e Raffaele Bartolomucci, titolari dell’attività, hanno infatti accolto il noto attore napoletano Biagio Izzo, che in coppia con il collega Mario Porfito aveva appena finito di esibirsi sul palcoscenico del Verdi, dove è andato in scena lo spettacolo “La Coppia strana”. I due artisti hanno posato per una foto ricordo insieme ad Antonio e Raffaele, che con entusiasmo e passione, alcuni anni fa, si sono lanciati in questa attività.