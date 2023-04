Biggie Bash, esibizione imprevista tra i vicoli del centro storico

MESAGNE - Sono passati ormai dodici anni dall'uscita di Murder, brano che non solo ha portato i Boomdabash ad ottenere una riconoscibilità nazionale - poi esplosa con il tempo - ma che ha visto la band salentina girare il video a Mesagne, e soprattutto nel suo splendido centro storico.

Una circostanza simile, ma molto meno prevedibile, si è verificata questa mattina (24 aprile), quando uno dei componenti della band, Angelo Rogoli in arte Biggie Bash, ha improvvisato un'esibizione voce e chitarra per le vie più antiche della sua città natale.

Il cantante ha poi condiviso la clip sui social. "Ti trovi a passare in uno dei vicoli più belli del centro storico...e non tiri fuori la chitarra per un unplugged?" scrive su instagram.

La band non ha mancato di pubblicare anche un estratto (non acustico) su tik tok, social media amato dai giovanissimi. La location è stata quella del rione San Cipriano, tra lo stupore e la gioia dei presenti. I Boomdabash presentano così l'uscita de "L'unica cosa che vuoi", il loro nuovo attesissimo singolo.

I boomdabash, alcune info

Sono un gruppo musicale italiano di origine salentina, nato ad inizi del Duemila a cavallo tra le province di Brindisi e Lecce: Biggie Bash e Blazon sono oroginari di Mesagne (Br), mentre Paya di Trepuzzi (Le). Mr. Ketra è cresciuto a Vasto, in Abruzzo, anche se ha recentemente ottenuto la cittadinanza onoraria di Mesagne.

La band han vinto tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di Rtl 102.5 tra il 2018 e il 2020: la prima con Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè, mentre le seguenti con Mambo salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso