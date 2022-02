Oltre a Blanco e Mahmood a Sanremo ha vinto anche l'acconciatrice brindisina Cristina Vozza

BRINDISI - La firma delle acconciature di Sanremo 2022 è della brindisina Cristina Vozza, titolare del salone da parrucchiere CriStyle, da 23 anni con mani ed estro nel settore della bellezza e del benessere.

A Sanremo ci va da professionista di tutto rispetto da quando lo conduceva Fabio Fazio. Il suo salone è pieno di premi, tra questi spicca quello ricevuto l’anno scorso in occasione della Vie Fashion Week, la più grande sfilata di moda mai vista a Dubai; lì si è classificata al primo posto in una gara di acconciatura che l'ha proclamata come eccellenza italiana.

"Cristina è un ottimo esempio di donna imprenditrice; una vera risorsa per una citta come Brindisi e per una regione come la Puglia dove si sta puntando tutto sulle bellezze naturali e artistiche - dichiara la Confartigianato locale - Negli anni ha avuto oltre 50 dipendenti e molti sono diventati bravissimi parrucchieri, anche loro hanno un salone e danno lavoro a tanti ragazzi".

Anche la figlia di Cristina lavora nel salone, ha una forte passione per la fotografia e la creatività oggi la sprigiona al fianco della madre aiutandola oltre che con forbici e phon anche con la sua macchina fotografica. Di seguito la foto-gallery con alcuni grandi artisti della manifestazione.