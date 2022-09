Boomdabash, "Da 20 anni sempre così": la band ed il suo legame con il territorio

MESAGNE - Nella giornata di ieri (6 settembre) la band musicale salentina Boomdabash ha pubblicato un post sui suoi profili social in cui ha manifestato - più o meno implicitamente - la propria vicinanza al territorio.

"Da 20 anni sempre così. - Si legge nel breve messaggio ai follower - Prima al mare e poi in mezzo agli ulivi a fare nuova musica. Saremo abitudinari? Ci sentiamo fortunati sicuramente, perché per noi è la cosa più bella che c'è".

Insomma, il tempo passa ma il loro legame con il territorio non sbiadisce. A testimonianza di ciò, le risposte manifestate dei fan.

I commenti sui social

Su facebook la pubblicazione ha raccolto oltre 4.800 like, e tanti commenti favorevoli da parte della gente: "Restate sempre come siete, perché questo si percepisce e lo apprezziamo tanto" scrive una donna.

"Siete fortissimi, perché con la semplicità riempite di gioia le nostre giornate" integra un altro fan della band. "Orgoglio salentino" specificano numerosi utenti, tra quelli che hanno visionato il post.

"Siete strepitosi! - Proseguono gli apprezzamenti - E poi quando parlate con l'accento salentino mi fate impazzire! Io sono di origini pugliesi, della provincia di Lecce, Melendugno. Amo il Salento! Voi siete fortissimi in ogni canzone che fate. Bravissimi!"

Una fan è nostalgica, tanto da riportare la mente al passato: "Io ancora ricordo quelle estati dove vi esibivate a Casalabate".

Boomdabash: breve biografia della band

I Boomdabash sono un gruppo musicale italiano, di origine salentina, nato tra le province di Brindisi e Lecce. Due componenti, Biggie Bash e Blazon sono originari di Mesagne (Br), Payà di Trepuzzi, mentre Mr. Ketra è di Vasto (Ch).

Il gruppo si è creato come sound system nel 2002 e poi si è evoluto. Vantano prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d'Europa e d'Italia, tra cui si ricorda il Rototom Sunsplash e l'Arezzo Wave. Nel 2011 è stato pubblicato il secondo album Mad(e) in Italy, trascinato dal singolo Murder che ha consentito ai Boomdabash di vincere sempre nello stesso anno l'MTV New Generation Contest, concorso musicale indetto durante gli MTV Days.

Il gruppo ha vinto tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di RTL 102.5 tra il 2018 e il 2020: la prima con Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè, mentre le seguenti con Mambo salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso.