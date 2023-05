I Boomdabash si esibiscono a "Viva Rai 2", con loro portano un dono speciale

ROMA - Identirario, apprezzatissimo, e gustoso. Il pasticciotto è, a tutti gli effetti, uno dei dolci tipici del territorio. Rappresenta il biglietto da visita ideale per farlo conoscere al meglio dal punto di vista gastronomico.

Proprio per questo, oggi (19 maggio), il noto gruppo musicale Boomdabash - impegnato nel corso della trasmissione VivaRai2! - ha consegnato una scatola di pasticciotti in dono a Fiorello, conduttore del programma in onda nelle prime ore del mattino sulla seconda rete.

Lo showman siciliano ha mostrato il regalo in diretta nazionale, affermando di essere molto soddisfatto, e ha letteralmente imboccato uno dei suoi colleghi, l'ex iena Mauro Casciari.

Subito dopo, la band si è esibita dal vivo all'esterno degli studi di Rai Radio, in Via Asiago 10 a Roma. I presenti, un folto gruppo di persone, hanno potuto ascoltare live l'ultimo brano uscito in rete, realizzato dal complesso salentino. Il titolo è L'unica cosa che vuoi.

I boomdabash, alcune info

Sono un gruppo musicale italiano di origine salentina, nato ad inizi del Duemila a cavallo tra le province di Brindisi e Lecce: Biggie Bash e Blazon sono oroginari di Mesagne (Br), mentre Paya di Trepuzzi (Le). Mr. Ketra è cresciuto a Vasto, in Abruzzo, anche se ha recentemente ottenuto la cittadinanza onoraria di Mesagne.

La band han vinto tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di Rtl 102.5 tra il 2018 e il 2020: la prima con Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè, mentre le seguenti con Mambo salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso