Boomdabash prima nella lista di Sanremo poi esclusi da quella definitiva. Ma è fake-news

MESAGNE - I Boomdabash non sono stati inseriti nella lista finale per l'edizione 2022 della competizione canora. E fin qui nulla di rilevante; se non fosse che qualche giorno fa alcuni giornali online avevano pubblicato un elenco di 16 probabili partecipanti, che comprendeva anche il gruppo che per metà dei componenti è mesagnese.

Ieri sera il presentatore Amadeus ha svelato i 22 finalisti ufficiali ma non è presente il nominativo della band salentina. Come mai questo dietro-front? Oppure forse qualcuno si è voluto divertire a scapito del nome dei Boomdabash? Al momento la linea ufficiale sulla vicenda è quella di una fake news. Non va dimenticato che il collettivo musicale, nato nell'ambito della musica reggae e diventato pop, è uno dei più amati del Paese; sicuramente la sua partecipazione avrebbe potuto destare maggiori interazioni anche nella rete rispetto ad altri artisti, altrettanto autorevoli, come Iva Zanicchi (che invece prenderà parte a Sanremo).