“Bimbo”: la canzone carica di speranza di una giovane band

“Bimbo”: questo il titolo di un brano prodotto da tre giovani artisti. Si tratta di Andrea Scredi, in arte "Eies", 18enne di Torre Santa Susanna, Nicolas Missere, in arte "Nikk", 16enne di Torre Santa Susanna, e Luca Longo, in arte "Treyz" 18enne di Brindisi. La canzone racconta vicende vissute in prima persona o in terza persona.

I tre ragazzi portano un loro messaggio ben definito. Come riportato in una frase presente nell’opera, "Come da bimbo prendo quello che voglio", i giovani artisti puntano ad afferrare, tramite la musica, i pensieri della gente, raccontando la propria vita. Tutto questo per trasmettere un messaggio positivo.

Il Brano è disponibile all'ascolto su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Youtube, Apple Music ecc.)